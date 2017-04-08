Как наказали ковровский бар за торговлю «палёнкой»

Ковровская прокуратура совместно с полицией проверили местный бар “Экспресс”, расположенный на улице Абельмана. Результатом рейдового мероприятия стало изъятие из незаконного оборота 60 бутылок алкогольной продукции, находившихся в помещении бара нелегально, без документов, подтверждающих законность ее происхождения.

Постановлением Арбитражного суда Владимирской области за данное правонарушение общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, руководителю бара постановлением мирового судьи назначен штраф на сумму 20 тысяч рублей.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, за реализацию контрафактного алкоголя в Ковровском районе только в прошлом году было наказано 17 организаций. Общая сумма штрафов составила один миллион рублей. Из незаконного оборота изъято свыше 900 единиц алкогольной продукции.

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