Регион-33 представят «Воровка», «Надежда» и «Синяя река»

В этом году комиссия УФСИН России по Владимирской области отобрала трех претендентов на участие в конкурсе «Калина красная».

Первое место заняла зажигательная песня «Воровка» («Украла сердце»), которую написали и исполнили осужденные новой музыкальной группы – «Кубы3» владимирской ИК-3. Членов жюри покорило не только исполнительское мастерство участников группы и ее солиста Михаила Гомыгина, но и профессионально снятый черно-белый клип.

В Москву также будет отправлено очередное творение группы «Форс-мажор» из ИК-6 п. Мелехово. В этот раз победители прошлогоднего конкурса Александр Павлов и Олег Матяш написали песню «Надежда». Александр читает рэп и танцует брейк. На свободе он увлекался музыкой и современными танцами. Олег учился в музыкальной школе по классу фортепиано, а гитару освоил самостоятельно, увлекался рок-музыкой. В колонии оба осужденных активно участвуют в конкурсах самодеятельного творчества и играх КВН.

Третий претендент от Владимирской области – ВИА «Благодать» из покровской колонии общего режима № 2 с песней о защитниках Отечества «Синяя Река».

К слову, «Калина красная» – один из самых популярных конкурсов, в котором принимают участие тысячи осужденных со всей России. В этом году «Калина красная» проводится уже в 14-й раз.

Сейчас в Москву поступают записи выступлений осужденных, признанных победителями в регионах страны. Финальный концерт лауреатов, отобранных организаторами конкурса, пройдет осенью в Волгограде.

Осужденные из Владимирской области всегда активно участвуют в «Калине красной» и уже становились лауреатами всероссийского конкурса, причем каждый раз это были представительницы головинской женской колонии № 1. В сентябре 2011 года Анна Альвухина выступала на гала-концерте в Оренбурге, а в 2013 году лауреатами юбилейного, десятого конкурса, прошедшего в Барнауле, стали Ольга Коняхина и Ирина Гужкова с песней «Зима в Головино». В завершение концерта было объявлено об условно-досрочном освобождении трех лауреатов конкурса. Ольга Коняхина, бывший концертный директор певицы Софии Ротару, со сцены сразу отправилась домой в Москву.

Вместе с тем, мнение о том, что победители всероссийского этапа «Калины красной» получают условно-досрочное освобождение именно из-за участия в конкурсе, не совсем верное. В пресс-службе УФСИН России по Владимирской области поясняют, что организаторы не принимают решений об УДО.

В некоторых случаях судебные решения совпадают по времени с гала-концертом, и тогда лауреатов могут освободить на сцене, а некоторые приезжают выступить уже свободными людьми.

Участие в конкурсе – это дополнительный «бонус» к хорошему поведению и другой активной деятельности в колонии, которую суд учитывает при рассмотрении дела.

Фото: http://www.33.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=312552