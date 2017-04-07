Во вторник, 11 апреля, в 11.45 Областном дворце культуры и искусства на улице Диктора Левитана откроется III Владимирский Форум-выставка «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста».

В этом году выставка охватит и прилегающую территорию ОДКиИ. Там расположится продуктовый ряд, развернётся продажа товаров для садоводов, а также будут работать мобильные приёмные Пенсионного фонда России, департамента труда и занятости, облздрава.

Как обещают организаторы, впервые в выставке примет участие «Ковровский электромеханический завод», приступивший к разработке электрических скутеров, предназначенных для людей зрелого возраста и малоподвижных граждан. Ковровские скутеры и кресла-коляски с электроприводом будут на 30% дешевле зарубежных аналогов. Выпуск первой партии изделий запланирован на конец 2017 года.

Для посетителей Форума-выставки разработали культурную программу. 11 апреля в 12.30 пройдёт концерт Народного артиста России Александра Морозова. Он будет со своей супругой – Мариной Парусниковой. Компанию на сцене им составят заслуженная артистка России Марина Капуро и владимирский певец Сергей Горшков.

Во второй день пройдёт Фестиваль творчества коллективов учреждений социальной защиты (начало в 14.00). Торжественное закрытие Форума-выставки и итоговый концерт намечены на 13 апреля, 15.00.

Фото: http://ekb.kassy.ru/media/8f/8f242ecc1cf 4438fbedfd929759d4260-16861.jpg