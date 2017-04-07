Губители хвойных задержаны с «Уралом»

Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-ти и 26-летнего жителей Гусь-Хрустального района, обвиняемых в совершении незаконной рубки деревьев.

Факт незаконной вырубки сосен в лесном массиве, расположенном около деревни Купреево, был выявлен в ходе рейдовых мероприятий.

На месте с поличным полицейские задержали двух мужчин. Ими оказались два местных жителя. Срубив 23 кубических метра древесины, они погрузили ее на полуприцеп автомобиля «Урал», предназначенный для перевозки леса. У задержанных изъята бензопила.

Своими действиями «черные лесорубы» нанесли лесному фонду материальный ущерб в размере 170 тысяч рублей.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,- поясняют в пресс-службе регионального УМВД.