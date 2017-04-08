Когда начнётся раздача новых «смыслов» на Клязьме

В этом году талантливые и перспективные молодые люди приедут во Владимирскую область уже в третий раз. Большой полевой лагерь вблизи озера Запольское примет гостей 27 июня и будет работать до 12 августа.

По данным “Росмолодежи”, “Территория смыслов” объединит за это время порядка 6000 молодых специалистов со всех уголков нашей страны.

В этом году на форуме будет работать шесть смен: “Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ”, “Молодые специалисты в области развития ИТ и смежных областей”, “Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса”, “Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов”, “Молодые парламентарии и политические лидеры” и “Молодые политологи и социологи”.

Регистрация на форум проходит через АИС «Молодежь России». К конкурсному отбору будут привлечены ведущие эксперты и партнеры смен.

Фото: http://img.politonline.ru/preview/article/4/9/1/22882491_original.jpeg