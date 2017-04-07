Бывший кинотеатр «Ковров» продаётся на «Avito»

Это уже вторая попытка продать прежний кинотеатр на том же сайте. Первый раз его выставляли в прошлом году за 110 млн рублей. Однако покупателей тогда не нашлось.

Теперь последовала вторая попытка (цена не изменилась), причём продаётся сразу здание и земельный участок при нём в 2,1 гектара за точно такую же сумму.

Двухзальный кинотеатр площадью более 2900 м2 на 1100 мест был построен в 1989 году и прежде являлся муниципальным. Мэрия продала его в декабре 2010 года фирме ковровского предпринимателя Дмитрия Поликанова за 70,5 млн рублей, так как у города не нашлось средств на ремонт этого здания.

Чиновники тогда уверяли, что частник отремонтирует кинотеатр и возобновит кинопоказ. Но этого не случилось. Теперь так и не завершивший ремонт владелец пытается продать неработающий кинотеатр и внушительный участок при нём почти на 40 млн рублей дороже, чем покупал. Вероятно, с учетом шестилетней инфляции.

Судьба ещё одного специализированного однозального ковровского кинотеатра «Звезда» на 600 мест более печальна. Построенный во второй половине 1960-х, он до конца 1980-х оставался единственным кинотеатром Коврова специальной постройки со стеклянными витринами, просторным фойе, удобным залом. Однако в «лихие 90-е» этот кинотеатр был продан и переделан под танцевальный клуб.

Некоторое время там даже размещался гриль-бар. А потом хозяева и вовсе забросили нуждавшееся в ремонте здание, которое теперь постепенно разрушается и сейчас представляет собой «руины Сталинграда».

Территория вокруг бывшего кинотеатра, когда-то представляющая собой образцовую зону отдыха со скамейками, цветниками, обсаженная разросшимися лиственницами, теперь запущена до крайности и представляет собой подобие свалки. Это притом, что «Звезда» находится на улице Абельмана – одной из центральных в городе оружейников и соседствует с муниципальным Домом детского творчества.

Теперь в Коврове имеется единственный действующий кинотеатр, открывшийся в конце декабря 2016 года. Он не занимает отдельного здания, а находится в торговом центре «Ковров-Молл».