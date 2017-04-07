Зачем чиновников региона-33 отправят на тестирование

С этого года во Владимирской области будет проходить конкурс на лучшего муниципального служащего. Искать самых грамотных и эффективных чиновников на местах будут по поручению губернатора региона.

В постановлении, подписанном Светланой Орловой, говорится, что участниками конкурса могут стать муниципальные служащие органов местного самоуправления городских округов и районов. Главное условие – наличие у чиновников лидерских качеств и значимых достижений в деле развития местного самоуправления.

Выявлять лучших будут в три этапа. На первом, муниципальном, претенденты пройдут собеседование и защитят конкурсную работу – свой социально-значимый проект. Победители первого этапа продолжат борьбу, где управленцам предложат пройти компьютерное тестирование на знание основ законодательства РФ и Владимирской области о муниципальной службе и местном самоуправлении.

Далее девять участников конкурса, показавшие лучшие результаты, встретятся в финале. Там они представят подготовленное выступление о себе и своей профессиональной деятельности и пройдут собеседование.

Три финалиста, набравшие наибольшее количество баллов, и станут победителями конкурса. Они будут награждены дипломами и денежными премиями. О том, как победа скажется на карьерном продвижении чиновников, в постановлении губернатора не говорится.

Между тем, сегодня в регионах страны тестирование госслужащих проводится по самым разным направлениям. В Калужской области, например, на днях чиновников протестировали по вопросам противодействия коррупции. Все столоначальники должны были продемонстрировать знание законов о противодействии взяткам и злоупотреблениям. Как оказалось, по этой теме калужане доки: средний показатель правильных ответов тестируемых составил 93,25%.

А в Ульяновской области к выявлению мздоимтсва подошли ещё жестче. Там согласно постановлению губернатора психофизиологическое тестирование с применением полиграфа будут проходить как чиновники высшего звена органов госвласти региона, так и претенденты на эти посты при приеме на работу.

Фото: http://images.aif.ru/005/528/38945eae5a9344 bcee40b5f6c8ec6ca3.jpg