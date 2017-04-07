Кто получит выплаты ко Дню Победы

Как уточнили в департаменте социальной защиты населения областной администрации, в этом году размер денежной выплаты составит 3150 рублей. Эта мера поддержки осуществляется ежегодно и, как правило, приурочена к празднованию Дня Победы.

Выплату получат вдовы военнослужащих, погибших в Великой Отечественной войне, а также вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Кроме того, денежные средства будут перечислены:

– вдовам отдельных категорий граждан, пострадавших от радиационного воздействия (вследствие Чернобыльской катастрофы, аварии на производственном объединении «Маяк», участников подразделений особого риска);

– семьям погибших инвалидов и ветеранов боевых действий;

– семьям, потерявшим родственников из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, погибших в мирное время.

Ежегодная денежная выплата предоставляется гражданам на основании имеющихся в распоряжении учреждений социальной защиты населения сведений, содержащих соответствующие данные, без истребования дополнительных документов.

Сообщается также, что в текущем году 3150 рублей получат 6669 жителей региона на общую сумму более 21 млн рублей.

Выплата будет произведена в апреле через почтовые отделения связи и банки.

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