Ремонт подорожает в разы, если привлечь нужных специалистов

В селе Маринино Ковровского района будет ремонтироваться усадебный дом дворян Танеевых. Это одноэтажное здание с девятью окнами по фасаду – один из старейших памятников гражданской архитектуры, выполненных из дерева, во Владимирской области. Дом был построен еще в 1758 году. В следующем году ему исполняется 260.

После октября 1917-го усадьбу национализировали. Сначала там была сельская школа, а потом – клуб. После того, как в 2008 году «дворянское гнездо» Танеевых стало музеем, в здании всё равно остались филиал районного дома культуры и ФАП, которые занимали четыре комнаты.

Несколько лет назад ФАП ликвидировали, но его площади в качестве подсобных помещений использовал клуб. В нынешнем году все историческое здание передано музею. Однако для устройства там новых музейных экспозиций необходим ремонт, особенно в двух комнатах бывшего ФАПа, где предстоит большая работа по возвращению прежних интерьеров.

В текущем году по плану необходимо разработать проект, а непосредственно ремонтные работы должны пройти в 2018 году. Так как усадьба Танеевых – памятник культуры регионального значения, все виды работ должны выполнять только лицензированные организации, причем затраты по сравнению с ремонтом обычного дома возрастают в разы. Процесс контролирует Госинспекция по охране культурного наследия обладминистрации. Необходимые средства выделяются из областного и районного бюджетов.

Сегодня ремонтные работы в подобных памятниках, к сожалению, обставлены множеством обязательных формальностей, целесообразность которых порой трудно увязать со здравым смыслом. Например, для того, чтобы покрасить стены и поменять полы в комнатах дома, стоящего уже более двух с половиной веков, требуется не только специальный проект, но и проведение историко-культурной экспертизы лицензированными специалистами, которая стоит порядка 120 тысяч рублей.

Подобная экспертиза для танеевской усадьбы уже составлялась в 2012 году, но теперь для внутреннего ремонта двух помещений её надо проводить вновь, хотя ничего нового там явно значиться не будет.

Формальности настолько удорожают процесс ремонта или реставрации памятника, что порой проще довести такой памятник до разрушения, так как куда дешевле выстроить новое схожее здание, чем ремонтировать старое. Так, например, в 2009 году было снесено до основания историческое здание усадьбы Безобразовых в селе Патакино Камешковского района, несмотря на статус регионального памятника. И до сих пор никто ответственности за это варварство не понес.

В отличие от безобразовской, танеевской усадьбе повезло гораздо больше, но дальнейшее ее развитие – кропотливый и затратный процесс. Тем не менее, ожидается, что в год 260-летия исторического дома в отремонтированных комнатах посетители смогут познакомиться с новыми экспозициями.

В частности, там будет воссоздана столовая Танеевых и кабинет хозяина дома. Антикварная мебель и иные экспонаты соответствующей эпохи для них уже подбираются.

Фото: https://img-fotki.yandex.ru/get/98971/ 37171000.126/0_c6871_483b34de_XL.jpg