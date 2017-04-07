Владимирцев призывают сказать террору «Нет!»

Завтра, 8 апреля, на Соборной площади областного центра пройдёт акция солидарности с жителями Санкт-Петербурга «Нет террору!».

Все желающие смогут выразить свою поддержку пострадавшим от террористического акта в северной столице и возложить цветы к лампадам, установленным на месте вахты памяти возле Центра культуры и искусства на Соборной.

Начало – в 12.00. Сбор участников начнётся в 11.30.

Во владимирской мэрии уточняют, что в связи с проведением акции с 11.30 до 13.00 часов будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе.

Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Гагарина и Луначарского.

Фото пресс-службы администрации г. Владимира