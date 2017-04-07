Что сказал мэр Коврова о своей отставке

В последнее время в Коврове упорно циркулируют слухи о возможной скорой отставке главы города Анатолия Зотова. Непосредственной причиной появления таких слухов стало недавнее неожиданное назначение первым заместителем ковровского мэра экс-главы администрации города Тамбова 56-летнего Александра Боброва. Многие видят в «варяге» вероятного нового главу Коврова.

На пресс-конференции 5 апреля Анатолия Зотова спросили «в лоб»: собирается ли он уйти с занимаемой должности? Ответ ковровского мэра прозвучал дословно так: «Возможно, это кому-то интересно, кто-то хочет, чтобы я ушел еще вчера. Такие слухи были и в 2015 году, в 2016 году. Кто-то стремится к тому, чтобы главой города был другой человек. Отвечу, как Марк Твен: «Сообщение о моей смерти сильно преувеличено».

При этом прямого ответа на конкретный вопрос так и не последовало, что лишь усилило разговоры о грядущих переменах в ковровской мэрии.

Напомним, Анатолий Зотов, которому в мае 2017-го исполнится 65 лет, стал и. о. главы Коврова 12 марта 2014 года после отставки прежнего мэра Виктора Каурова. Любопытно, что перед уходом Каурова около двух месяцев по Коврову также ходили слухи об его скорой отставке, а его работу критиковали директора крупных ковровских предприятий.

До этого Анатолий Зотов являлся председателем Совета директоров Коврова, ранее он возглавлял ковровский Домостроительный комбинат. В тот же день, 12 марта 2014-го, новым председателем Совета директоров по предложению Анатолия Зотова был избран Владимир Седов – гендиректор Группы компаний «Аскона». В сентябре того же года Зотов выиграл выборы ковровского мэра, набрав 75,62 % голосов избирателей.

Фото: https://zebra-tv.ru/upload/medialibrary/6d8/zotov.jpg