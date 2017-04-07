Полезным свойствам фасоли способен позавидовать любой продукт. В ней присутствуют витамины и микроэлементы, отвечающие за жизнедеятельность всех внутренних органов и систем.

Биологи выяснили, что фасоль содержит вещества, тормозящие процесс переработки альфа – амилазы. Она напрямую влияет на расщепление полисахаридов. Они превращаются в моносахариды, которые затем попадают в кровь напрямую из кишечника. Если фермента мало, углеводы растворяются плохо и выходят по большей части нерасщепленными. Кроме того, полезные свойства фасоли в том, что она стимулирует выработку холецистокинина. Это гормон, который снижает аппетит и ускоряет метаболизм.

Лучше всего в целях похудения налегать на красную фасоль. Она должна прижиться в рационе настолько плотно, насколько возможно. В вареном виде она практически не имеет выраженного вкуса и ничем не пахнет, поэтому ее можно добавлять в готовые блюда без риска испортить что-то.

А еще фасоль является прекрасным природным энергетиком. Человек начинает чувствовать себя активным, бодрым и полным сил.

И вот вам рецепт моего любимого салата из фасоли с курицей (я использую консервированную красную фасоль из банки, но можно взять сухую — предварительно вымочив ее 6-7 часов, а потом отварив). Также потребуется вареная куриная грудка, пара помидоров, укроп или другая зелень по вкусу. Все ингредиенты надо нарезать и заправить бульоном из курицы и чайной ложкой оливкового масла. При желании салат можно модифицировать — например, добавить болгарский перец или кукурузу.