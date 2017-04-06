Отчего владимирские садоводы сердятся

Активисты Владимирского Союза садоводческих некоммерческих товариществ сегодня встретились с региональным отделением партии власти и представителем департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области. Они обсуждали, что хотелось бы поправить в федеральном законе «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве», который прошёл первое чтение в Госдуме. Однако только законотворчеством дело не ограничилось.

Дмитрий Шиленков, руководитель регионального отделения «Союз садоводов России», подробно рассказал, каким садоводам и огородникам хорошо живется на Руси. Он сообщил о том, как общественники и партийцы смогли организовать огромное количество торговых мест для садоводов, строили и обновляли водопроводы, делали водоносные скважины, заменяли и тянули линии электропередач, меняли трансформаторные станции, благоустраивали территории товариществ.

При этом он сразу оговорился, что все эти садово-огородные стройки века пока обошли стороной границы нашей области. И было искренне жаль, что так получилось, а вернее – никак не получилось на фоне повышенного внимания к владельцам шести соток во многих регионах России. Так, в Курской области ещё и специальные склады планируют организовать для того, чтобы садоводы и огородники могли складировать излишни своей продукцию. В Кирове тариф по оплате электроэнергии снижен для СНТ на 30%. В Набережных Челнах 15 млн рублей выделено на льготный проезд до СНТ, а в Ульяновске на строительство дорог к товариществам выделено 25 млн рублей.

В Челябинске и Томске садоводы тоже получают миллионные дотации. Региональный Минсельхоз поддерживает рязанских огородников. И совсем раем для вольных землепашцев-шестисоточников выглядел Тамбов, где область дает гранты начинающим садоводам до 1,5 млн рублей.

Дмитрий Владимирович, правда, искренне надеется, что многое удастся реализовать и во Владимирском регионе в рамках партийного проекта «Дом садоводов – опора семьи». Среди ближайших реальных проектов – старт работы школы для садоводов. Занятия планируют начать уже с конца апреля. Всех желающих просят записываться.

Александр Богданов, председатель Владимирского Союза СНТ, оптимистичный настрой коллеги не готов был разделить. И у него на это много причин. В первую очередь, практика. Не земледельческая, а практика общения с властью. На его взгляд, предыдущий закон о садоводстве не особо жизнеспособен, поскольку «судьба садовода оказалась в руках власти».

– И если власть не заботится о своей земле, как у нас, то помощи ждать не откуда. Почему? Потому что Москва, Новосибирск, Челябинск более финансово благополучные регионы. А у нас область дотационная, и все наши усилия заканчивались ничем. Так и до меня было. Но сейчас я вижу личное движение к проблемам садоводов со стороны премьер-министра Дмитрия Медведева. Но ведь с чем столкнулись, например, при передаче высоковольтных линий (премьер-министр ратовал за передачу их ресурсникам – авт.). Нам отвечают: «Медведев сказал, Медведев пускай и исполняет», – заметил Александр Михайлович.

Он рассказал о нововведениях, которые прошли в первом чтении законопроекта. Среди них: избрание председателя товарищества на 2 года, введение вознаграждения членам ревизионной комиссии, норма правомочности общего собрания – при 50% и более, новый порядок регистрации пришедших на него, сроки хранения протоколов и т.п.

С удовлетворением собравшиеся приняли новость о том, что новый закон четко определяет материальные претензии СНТ к «отщепенцам». Так в садах нередко называют тех, кто выходит из состава товарищества, переключаясь на индивидуальный порядок хозяйствования. Новый закон уравнял их с «коллективистами» – все платят одинаково.

На взгляд Александра Богданова, один из существенных недостатков закона – отсутствие чётко прописанных обязанностей членов товариществ при осуществлении сделок купли-продажи. В частности, у председателя и правления нет ни прав, ни возможностей предъявлять долговые требования к новым владельцам участков.

– Это – больной вопрос, председатели вообще часто не знают, кому продан участок, – заметил он.

Кроме того, садоводы пока не увидели в законопроекте реально действующего механизма изъятия заброшенных земельных участков. «Гадиной» и «подводным камнем» они назвали предлагаемую норму тайного голосования при выборе председателя и правления. На их взгляд, выбор надо оставить за общим собранием.

Но самая большая претензия к обсуждаемому закону всё же в другом. В нём нет нормы об обязательной госпрограмме по поддержке садоводов на всех уровнях. Об этом руководитель городских садоводов высказывался очень эмоционально.

– Мы неоднократно писали и говорили о том, чтобы восстановить в полном объеме требования закона к обязанности органов местного самоуправления содействовать садоводам. Сейчас в законе есть только понятие «вправе». Для них это – пустой звук! В штате департамента сельского хозяйства отсутствуют специалисты по вопросам развития личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества. За всё время существования нашего Союза область ни одного рубля на поддержание инфраструктуры садов не выделила, – рассказал он и привел в пример город Владимир, который ежегодно выделяет Союзу на развитие инженерной инфраструктуры и ремонт дорог сотни тысяч рублей (уровень последних лет – 700 тыс рублей).

Особенно был удручён Александр Михайлович позицией областного департамента сельского хозяйства и продовольствия. Два года назад садоводы разработали областную программу развития. Но реакции на неё не дождались.

– Губернатор дала задание Русанову (вице-губернатору, курирующему село) рассмотреть возможность, а он отписался просто, – обижался предводитель местных садоводов, – нам написали, что «в настоящее время реализовать областную программу поддержки садоводческих объединений Владимирской области не представляется возможным. Однако работа в рамках областного финансирования ведётся. При наличии финансовых возможностей – сообщим». В настоящее время Вишневский (глава облсельхоза) скрывается в буквальном смысле слова, как пацан. Не берёт трубку, но я слышу, как он говорит секретарю: «Скажите, что я занят».

Оказавшийся тут же и представитель департамента сельского хозяйства области прочувствовал на себе всю силу садоводческой нелюбви. И напрасно он пояснял, что его ведомство мыслит более глобальными категориями и видит более масштабный фронт работ, нежели трудяги на шести сотках – оказывает господдержку сельскохозяйственным производителям области.

– Вы не сельхозтоваропроизводители! Где коммерческая основа? – повысил голос чиновник после того, как Богданов стал настаивать на коммерческой основе СНТ и попросил здесь и сейчас «не путать Божий дар с яичницей».

– Все думают, мы всей землёй занимаемся, а у нас есть ряд полномочий, – отвечал аграрий в белом воротничке. – Земельные отношения не наши. Мы проводим мониторинг использования земель сельхозназначения, делаем свод. Господдержка оказывается сельхозпроизводителям. То есть тем, кто показывает за текущий год прибыль не менее 70 процентов от реализации сельзхозпродукции.

– Бездарность ваша! – оборвал ёмким комментарием его оппонент. – Восемьдесят губерний получают субсидии, а наша не может! Почему? Мы что, ракеты производим?

– Вот именно! Вы к нам с вопросами о ракетах обращаетесь, а мы занимаемся не ракетами. Это всё равно, что к врачу за паспортом прийти! Вы не туда пришли. Смотрите 131-й ФЗ, – советовал чиновник.

Допикировавшись до обзывания «белибердой» 131-го закона (об общих принципах организации местного самоуправления), спорщики были успокоены Дмитрием Шиленковым, который призвал всё-таки действовать сообща. Кроме того, садоводов заверили, что их обеспокоенность будет доведена до властей.

«Я сейчас перепалку прослушал и записал, и дам послушать садоводам на собрании в мае. Думаю, они митинг протеста захотят сделать за такое отношение власти к садоводческим товариществам», – это обещание дал присутствующим председатель Станислав Гордеев, управляющий СНТ «Мелиоратор-1».

Боимся представить толпу разгневанных владельцев шести соток. Им ведь в руки есть что взять. Одно успокаивает: митинговать в мае им точно будет некогда. Как показывает российская история, весной у нас народ занят. Он по осени народ более свободный становится…

Фото: http://dljadachnikov.ru/wp-content/uploads/2014/04/2088987.jpg