Почему остановилось строительство школы во Владимире

Из федерального бюджета так и не перечислили 347 миллионов рублей, которые необходимы на строительство школы. Тем не менее, директор областного департамента строительства и архитектуры Сергей Коробкин заверил «Призыв, что, несмотря сложности с финансированием, учебное учреждение будет достроено. Правда, к концу 2017-го, а не к началу учебного года, как власти обещали ранее.

Но и в эти перспективы, честно говоря, верится с трудом. «Призыв» побывал на месте возведения школы. Стройка фактически «заморожена». Сейчас там все ворота закрыты, подъёмные краны стоят, в корпусах не видно ни одного рабочего. Абсолютная тишина.

– Порядок предоставления субсидии из федерального бюджета не очень верный. Тем не менее, деньги обязательно поступят, – не теряет оптимизма Сергей Коробкин.

Впрочем, проблемы не только с деньгами. По мнению чиновника, подрядчики, возводящие образовательный объект, тоже оказались не на высоте.

– Строители могут сколько угодно «плакать в жилетку» и жаловаться на недостаток финансирования. Но я уже трижды подписывал корректировку графика строительства, – дал справку Сергей Коробкин. – На такие социально значимые объекты должны приходить подрядчики, которые за душой что-то имеют.

По видимому, подрядчикам, работающим с государством, действительно надо иметь «богатую душу». С частником проще: тот сначала даёт деньги, на которые подрядчики покупают материалы и приступают к строительству. А при бюджетном финансировании ты делаешь, потом ожидаешь оплаты. Но частник может обмануть, казна же, пусть с опозданием, раскошелится.

Пока, однако, перечислений нет. Строители фактически на свои деньги выстроили два корпуса: спортивный и учебный. Два других корпуса с актовыми залами и классами ещё не построены.

Испытывая сложности с финансированием и работая «на свои», подрядчики ещё и несут потери за то, что трудятся без огонька. На днях областная инспекция стройнадзора оштрафовала их школы на 100 тысяч рублей.

– Организация работает медленно, с нарушением графика, не соблюдает технические регламенты, – пояснил начальник инспекции Валерий Тимофеев.

При таких раскладах на планах запуска школы даже к концу 2017-го пока можно ставить жирный знак вопроса. Напомним, что школа рассчитана на 1200 мест, там помимо учебных корпусов будут ещё два бассейна, и по соседству – стадион.