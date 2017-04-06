Владимирское УФАС сообщает

Жалоба ООО «Регион-Сервис-Мед» (г.Тюмень) на действия аукционной комиссии признана необоснованной, однако в отношении заказчика вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе сфере закупок

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05  апреля   2017  года  Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу  ООО «Регион-Сервис-Мед» (г.Тюмень)   на  действия комиссии при проведении электронного аукциона на оказание услуг по техническому обслуживанию линейных ускорителей и рентгеновского симулятора, используемых Заказчиком в учреждении для нужд ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспансер».

По мнению заявителя, аукционная  комиссия необоснованно признала вторую часть заявки ООО «Регион-Сервис-Мед»  не соответствующей требованиям аукционной документации по причине не предоставления в составе заявки копии действующей лицензии  на осуществление деятельности  в области использования  источников ионизирующего излучения  (генерирующих)  за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности (не указан вид работ – техническое обслуживание источников ионизирующего  излучения (генерирующих).

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Регион-Сервис-Мед» (г.Тюмень)   по доводам, изложенным в ней,  необоснованной. Вместе с тем, по результатам проведенной внеплановой проверки Комиссия установила, что заказчиком некорректно установлено требование к участникам закупки о предоставляемых в составе заявки на участие в указанном электронном аукционе  копии действующей лицензии  на осуществление деятельности  в области использования  источников ионизирующего излучения  (генерирующих). В силу изложенного, в отношении заказчика вынесено предписание об устранении нарушений действующего законодательства.

 

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