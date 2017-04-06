Владимирское УФАС сообщает

05 апреля 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Регион-Сервис-Мед» (г.Тюмень) на действия комиссии при проведении электронного аукциона на оказание услуг по техническому обслуживанию линейных ускорителей и рентгеновского симулятора, используемых Заказчиком в учреждении для нужд ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспансер».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно признала вторую часть заявки ООО «Регион-Сервис-Мед» не соответствующей требованиям аукционной документации по причине не предоставления в составе заявки копии действующей лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности (не указан вид работ – техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих).

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Регион-Сервис-Мед» (г.Тюмень) по доводам, изложенным в ней, необоснованной. Вместе с тем, по результатам проведенной внеплановой проверки Комиссия установила, что заказчиком некорректно установлено требование к участникам закупки о предоставляемых в составе заявки на участие в указанном электронном аукционе копии действующей лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих). В силу изложенного, в отношении заказчика вынесено предписание об устранении нарушений действующего законодательства.