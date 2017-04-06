Жалоба признана необоснованной

Жалоба ГУП «Владимиргражданпроект» (г.Владимир) на действия аукционной комиссии признана необоснованной

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04 апреля  2017  года  Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу  ГУП «Владимиргражданпроект» (г.Владимир)   на  действия комиссии при проведении открытого конкурса на выполнение работ на разработку проектной и рабочей документации реконструкции зданий, строений, сооружений под детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр по адресу: Владимирская область, Вязниковский р-н, д.Сысоево для нужд управления образования администрации муниципального образования Вязниковский р-н Владимирской  области.

По мнению заявителя, конкурсная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в открытом конкурсе заявке ГУП «Владимиргражданпроект» по причине не предоставления информации о соответствии требованиям пункта 7.1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе в сфере закупок № 44-ФЗ.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ГУП «Владимиргражданпроект» (г.Владимир)   по доводам, изложенным в ней,  необоснованной.

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