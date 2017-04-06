Владимирские шеф-повара «поднялись» на сельдерее и молоке

Только что в Москве завершился финал IX открытого всероссийского кулинарного чемпионата Chef a la Russe. На верхнюю ступень пьедестала поднялась команда из Владимирской области!

В состязании лучших российских шеф-поваров принимали участие двадцать команд. Нашу область представляли два повара и кондитер – Кирилл Синичкин, Максим Рыбаков и Светлана Тупицына. Накануне они стали победителями отборочного тура. Их соперниками в гранд-финале стали команды из Пермского края, Сочи, Каменск-Уральского и Белокурихи.

В финале участникам предложили «черный ящик» – набор продуктов, которые команды обязаны использовать в своих блюдах. Заранее не было известно, что там окажется. В итоге поварам предложили лимоны, айву, апельсины, бруснику, козий сыр, миндаль, сливки, молоко, сельдерей и перепелкок.

Из этих продуктов за ограниченное время нужно было приготовить горячее блюдо и десерт – по пять порций. Быстро обдумав продуктовый набор из ящиков, кулинары ринулись к полкам с продуктами. В корзины ушли дополнительные ингредиенты для новых блюд. Кто-то взял тыкву, кто-то – грибы, лук и шафран, кто-то мяту, ананас, тимьян и шоколад.

Блюда, приготовленные владимирскими участниками, в итоге показались жюри самыми интересными – и вкусными. В качестве награды команда получила медали, кубок и сертификат на 120 тысяч рублей.

Напомним, владимирские повара не в первый раз принимают участие в турнире Chef a la Russe. В 2014 году они заняли третье место в общем зачете, год спустя получили «серебро».