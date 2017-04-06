Не стреляйте в резиновых лебедей

Администрация Ленинского района города Владимира распространяет информацию о вреде отработанных автомобильных покрышек. «При изнашивании они выделяют высокотоксичную пыль, вдыхание которой способствует развитию раковых заболеваний, – говорится в релизе. – Содержание химических веществ в распространяемых микрочастицах гораздо выше, чем в выхлопных газах автомобильного двигателя.

Отслужившие и выброшенные покрышки разлагаются в земле более ста лет, при этом происходит загрязнение почвы, вымывание токсинов и канцерогенных веществ грунтовыми водами.

Во время горения покрышек выделяется копоть и сернистая кислота. При высокой температуре воздуха также происходит выделение высокотоксичных соединений. По этой причине крайне не рекомендуется размещать покрышки на детских площадках.

Убедительно просим не использовать дополнительные покрышки для создания новых клумб и цветников, а также самостоятельно утилизировать их в специализированных организациях, занимающихся данным видом работ».

На самом деле вряд ли стоит ждать, что сознательные граждане собственноручно будут разрушать созданный ими же двор-арт.

– Понятно, что покрышки не полезные, но облизывать их мы детям не разрешаем, – говорит Михаил Борисов, житель дома в Перекопском городке. – И мне кажется, по улицам у нас валяется гораздо больше вредного мусора. Так что пусть те, кто хочет запретить нам украшать дворы по своему вкусу сначала уберут его. А потом приедут и сами выкорчуют наших лебедей. И желательно на этом месте еще что-то хорошее вкопают.

На дворовые изделия владимирских умельцев можно взглянуть и под другим углом зрения. Ведь это настоящее «Арте-поверо» – в переводе с итальянского, «бедное искусство» или «искусство для бедных»: в общем, когда денег нет, а красоты хочется.

В плане этого искусства наши соотечественники дадут итальянцам заметную фору: наверное, нет такого предмета, которым русский человек не мог бы украсить свой быт. Лебеди из покрышек, грибы из старых тазиков, ландыши из пластиковых бутылок – лишь незначительная часть тех арт-объектов, которые люди устанавливают в собственных дворах.

Чутье подсказывает, что собранная из этих предметов экспозиция спровоцировала бы километровую очередь в какой-нибудь нью-йоркский музей «Метрополитен». У нас же искусству объявили – ну, пока не войну, но уже большое китайское предупреждение.