Зачем Камешковскому району нужны дома-призраки

В силу различных обстоятельств, особенно в сельской местности, дома порой остаются как бы ничьи: хозяева или умерли, не оставив наследников, или же, ведя асоциальный образ жизни, сгинули неизвестно куда. Оставшиеся без присмотра здания постепенно ветшают, их безнаказанно разоряет, кто только может, и в итоге посреди вполне благополучной улицы с ухоженными строениями может оказаться сущим бельмом в глазу страшный брошенный дом-призрак.

Это только в популярном советском мультфильме про Простоквашино на оставленном за ненадобностью доме висел гостеприимный плакат: «Дом свободный, живите, кто хотите». В действительности так не бывает. Поэтому у администрации сельского поселения остается один выход: добиваться признания брошенных домов муниципальной собственностью.

Наглядный тому пример – работа, которая ведется в Сергеихинском сельском муниципальном образовании Камешковского района. Территория там непростая, «градообразующая» ткацкая фабрика в поселке Сергеиха давно простаивает, найти работу нелегко. Поэтому брошенных домов, никак не украшающих улицы, там хватает.

Как рассказал глава администрации МО «Сергеихинское» Олег Кушаков, в составленном реестре брошенных домов уже значится целых 15, и этот список еще далеко не полный, и это притом, что всего в составе сельского округа 25 населенных пунктов.

По этим 15-ти домам уже второй год ведется кропотливая подготовительная работа по оформлению всех необходимых документов, итогом которой станет обращение в суд. Процесс этот хлопотный и очень небыстрый. Сейчас дело уже вплотную подходит к судебному процессу, который должен поставить окончательную точку.

После признания в судебном порядке брошенной бесхозной недвижимости муниципальной, эти дома-призраки планируется продавать вместе с земельными участками для пополнения местного бюджета. Учитывая, что МО «Сергеихинское» расположено сравнительно недалеко от Суздаля, и места там красивые и богатые лесом, спрос на старые дома, которые вполне можно отремонтировать или же на их месте построить новое жилье, вполне предсказуем.

А так как доходная часть бюджета сельского поселения составляет всего лишь 8 млн рублей, то каждая такая продажа станет весомым подспорьем для муниципалитета.