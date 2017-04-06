Кому ещё дадут штандарт от губернатора

Этим почетным знаком могут быть награждены воинская часть или другое воинское формирование, образовательные и иные организации за значительный вклад в дело защиты Отечества, за подготовку высококвалифицированных кадров, воспитание подрастающего поколения, активное участие в укреплении законности и правопорядка.

Награждение производится на основании представления коллективов организаций либо органов государственной власти и органов местного самоуправления региона.

Штандарт состоит из квадратного полотнища со стороной 150 см, окаймленного золотой бахромой, деревянного древка, золотистого металлического навершия в виде копья и тесьмы с кистями.

На лицевой стороне штандарт на темно-красном фоне изображен герб Владимирской области. На обороте – наименование и символика награждаемой воинской части, другого воинского формирования или организации и надпись: «От губернатора Владимирской области».

Первый штандарт губернатора Владимирской области Светлана Орлова вручила начальнику 467-го Окружного учебного центра Западного военного округа Владимиру Золотухину в ходе торжественного открытия Юнармейского форума Западного военного округа в Коврове 24 марта.

Фото пресс-службы областной администрации