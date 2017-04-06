Почему владимирцам нужно поторопиться с ремонтом дворов

Скоро подачи заявлений на капремонт дворовых территорий истекает 17 апреля. Если успеете и попадёте в программу – власти обязуются бесплатно сделать во дворе ремонт дорожного покрытия, наружного освещения, а также поставить лавочки и урны.

– Во Владимире в управление ЖКХ поступило пока 23 заявки на ремонт дворов, – сообщил председатель правления владимирской областной общественной организации «ЖКХ-Контроль» Альберт Русанен. – Вся трудность в проведении общих собраний. Ведь к заявке нужно прикрепить его протокол. Понятно, что лучше проводить это мероприятие в очно-заочной форме, но все равно на это уходит много времени,

Тем не менее, вице-губернатор Лидия Смолина заявила, что если кто-то из собственников не проголосует за ремонт, заявку дома могут не принять. Поэтому жителям надо проявить активность и сплочённость.

К 17 мая областной список дворов должен быть сформирован. Далее их разобьют на лоты и выставят на торги.

– Наша задача – провести ремонт во дворах в тёплое время года. Максимум к октябрю все работы должны быть завершены, – поставила задачу Лидия Смолина.

Всего на благоустройство дворовых территорий на территории области в этом году потратят 260 млн рублей.

Фото: http://dorcontrol.ru/upload/files/images/1%2821%29.JPG