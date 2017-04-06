Владимирские хирурги спасли жизнь двухлетнему ребенку

В настоящее время жизнь ребенка вне опасности.

В региональном департаменте здравоохранения пояснили, что из-за осложненной вирусной инфекции у двухлетней девочки развился кардит – воспалительное заболевание сердца, что привело к атриовентрикулярной блокаде (нарушению проведения электрического импульса из предсердий в желудочки). Иными словами, отделы сердца стали работать раскоординированно, что грозило остановкой жизненно важного органа. Установка кардиостимулятора позволила нормализовать ритм сердца.

Владимирские специалисты успешно выполнили операцию, которая проходила чуть более часа.

Особенностью оперативного вмешательства стало то, что ребенку был установлен наружный кардиостимулятор – для имплантации постоянного прибора на тот момент не было медицинских показаний.

С помощью рентгенэндоваскулярных методов через небольшое отверстие в подключичной вене ребенку был проведен 2-миллиметровый электрод в правый желудочек, после чего нормальный ритм сердца восстановился. Медики надежно закрепили кардиостимулятор посредством специального эластичного пояса.

Как сообщила главный врач Областной детской клинической больницы Светлана Макарова, установка кардиостимулятора маленьким детям практикуется во Владимирской области нечасто. Это всего лишь второе по счету оперативное вмешательство подобного рода. Как правило, дети при врожденных заболеваниях сердца направляются на лечение в Москву. Воспалительное заболевание сердца – особая ситуация, которая требовала принятия экстренных мер.

Сейчас ребенок находится на лечении в Детской инфекционной клинической больнице №6 города Москвы. Медики пока осторожны в прогнозах, и говорят, что антивирусная терапия может восстановить естественное проведение электрических импульсов в сердце. В этом случае необходимость в кардиостимуляторе попросту отпадет. Однако не исключено, что ребенку потребуется установка постоянного кардиостимулятора.

В облздраве уточняют, что рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения, помимо ОКБ, применяются в Городской больнице №4 г. Владимира и в Центральной городской больнице города Коврова. Специалисты успешно выполняют коронарную ангиопластику сосудов сердца со стентированием, имплантацию электрокардиостимуляторов, установку кава-фильтра с целью профилактики тромбоэмболии легочной артерии и некоторые другие виды рентгенэндоваскулярных вмешательств.

Фото сайта dz.avo.ru и http://www.0552.ua/article/1247625

На фото: Карен Заргаров и Сергей Крук

