Кто в нашей области лучший по связи

Во Владимирской области прошел региональный этап конкурса профессионального мастерства «Лучший оператор связи – 2017». Его участники продемонстрировали свои знания и навыки эффективного общения с клиентами, умение действовать в нештатных производственных ситуациях в трех конкурсных состязаниях, которые включали в себя теоретические и практические задания.

Первым этапом конкурса стало домашнее задание, представляющее собой презентацию на тему адаптации новых сотрудников в отделениях почтовой связи, вторым – теоретическое тестирование. На заключительном этапе – практическом задании – операторы показали, насколько хорошо они владеют навыками работы. Разнообразие заданий помогло компетентному жюри в составе директора филиала, его заместителей и председателя профсоюза оценить каждого из конкурсантов.

– Оператор почтовой связи – это лицо нашего предприятия. Исключительно по их работе формируется мнение клиентов об отделении связи. Проведение конкурсов профессионального мастерства позволяет не только выявить профессионалов своего дела, но и способствует обмену опытом и профессиональному совершенствованию почтовиков, что в конечном итоге положительно влияет на качество обслуживания клиентов, – отметил директор УФПС Владимирской области Владимир Ольхов.

По итогам конкурса лучшим оператором отделения почтовой связи 2017 года стала Ксения Чернецова, оператор связи ОПС Владимир – 5 Владимирского почтамта. Именно она будет представлять Владимирский филиал на Макрорегиональном этапе и поборется за право выхода в финальный этап Всероссийского конкурса.

Второе место заняла оператор связи ОПС Гусь-Хрустальный 3 Гусь-Хрустального почтамта Наталья Судина. На третьем месте – оператор связи ОПС Муром – 12 Муромского почтамта Наталья Шутова.

Все участники были награждены дипломами, памятными подарками и денежными премиями.