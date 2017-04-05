За сколько пытались откупиться у гаишников камешковец и москвич

Так, 44-летний уроженец Азербайджана, временно проживающий в городе Камешково, за 15 тысяч рублей рассчитывал на помощь в сдаче экзамена на получение водительских прав. Однако полицейский от денег отказался. И теперь вместо прав несостоявшийся водитель будет иметь дело с правосудием.

«Решить вопрос» с помощью взятки также попытался и 56-летний житель столицы. В конце марта за нарушение ПДД он был остановлен инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД Меленковского ОМВД. Находясь в салоне патрульного автомобиля, водитель положил между передними сиденьями 800 рублей. Сотрудник ДПС потребовал от мужчины немедленно выйти из автомобиля и сообщил о данном факте в дежурную часть.

УМВД России по Владимирской области напоминает, что во всех патрульных автомобилях Госавтоинспекции установлены видеорегистраторы. Они фиксируют действия не только водителей, но и инспекторов ГИБДД.

Фото: http://uraldaily.ru/sites/default/files/5465a7f76df794.38586434.jpg