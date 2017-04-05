Владимирцы почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге

Сегодня с утра владимирцы несли цветы к зданию Центра культуры и искусства на Соборной

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Кроме того, возложение цветов состоялось  у памятника Александра Невского на Большой Московской (напротив здания областного УВД).

В   акции также приняли участие представители правоохранительных органов области, сотрудники следственного управления,  прокуратуры, областной  и городской  администраций, Молодой гвардии, Нацгвардии, преподаватели вузов, студенты, школьники, творческая интеллигенция, просто жители города Владимира и многие другие.   Они возложили цветы к памятнику Александру Невскому, зажгли  поминальные свечи, почтили память  погибших минутой молчания.

Прокурор области Игорь Пантюшин призвал всех владимирцев присоединиться к данному мероприятию, поддержать Петербург,  «проявить единство, сплоченность и высокие моральные качества независимо от национальности и вероисповедания».

Напомним, что трагедия в Санкт-Петербурге произошла 3 апреля. В результате теракта в метро погибли 14 человек.  В больницах города находится около 50 пострадавших.

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