Владимирцы почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге

Кроме того, возложение цветов состоялось у памятника Александра Невского на Большой Московской (напротив здания областного УВД).

В акции также приняли участие представители правоохранительных органов области, сотрудники следственного управления, прокуратуры, областной и городской администраций, Молодой гвардии, Нацгвардии, преподаватели вузов, студенты, школьники, творческая интеллигенция, просто жители города Владимира и многие другие. Они возложили цветы к памятнику Александру Невскому, зажгли поминальные свечи, почтили память погибших минутой молчания.

Прокурор области Игорь Пантюшин призвал всех владимирцев присоединиться к данному мероприятию, поддержать Петербург, «проявить единство, сплоченность и высокие моральные качества независимо от национальности и вероисповедания».

Напомним, что трагедия в Санкт-Петербурге произошла 3 апреля. В результате теракта в метро погибли 14 человек. В больницах города находится около 50 пострадавших.