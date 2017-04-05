Где во Владимире можно будет посмотреть чемпионат мира по футболу

Город Владимир, как сообщила «Призыву» вице-губернатор Лидия Смолина, получит деньги на создание открытой площадки для просмотра игр чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году. На площадке установят большой экран и лавочки для пришедших «поболеть вместе».

По словам вице-губернатора, место для размещения площадки уже выбрано – в районе школы № 22 на улице Стрелецкой.

Средства на обустройство «просмотрового пространства» в регион-33 придут по федеральной программе формирования комфортной городской среды. В рамках этой программы выполняется благоустройство дворовых территорий, а также различных общественных площадок.

«Призыв» решил, не откладывая дело в долгий ящик, посетить место, где в будущем году будут кипеть спортивные страсти губернского накала. Оно произвело довольно странное впечатление. Вокруг школы нет ни одного свободного клочка земли: с одной стороны – жилые дома, с другой – овраг.

Школа № 22 огорожена новым забором. В овраге стоят хозяйственные постройки, машины…

Кстати, в управлении ЖКХ пока нет информации, в каком месте и в как именно будет выглядеть объект. Возможно, речь идёт о ликвидации оврага? Вообще-то, если он будет засыпан, «зрительная точка» будет и впрямь выгодная. Рядом с центром города, здесь же – Лыбедская магистраль, можно добраться на общественном и личном транспорте.

Известно, что по названной федеральной программе Владимир на благоустройство посещаемых территорий получит 30 млн рублей, из них 22 млн – из федерального бюджета. Сколько из этой суммы пойдет на площадку для просмотра чемпионата мира по футболу, пока неизвестно.