Почему дом на Студеной горе из розового стал жёлтым

Владимирская мэрия запустила очередной проект для голосования. Теперь жителям предлагают обсудить варианты будущей пятиэтажки на Студеной горе.

Земельный участок под новостройку, давно пустующий, находится рядом с выстроенным длинным многоэтажным жилым домом. Позади – пустующее здание бывшей спортивной школы.

Пару лет назад местные власти решили изменить назначение этого земельного участка – разрешили построить на нём жилой дом с офисными и торговыми помещениями. А в апреле нынешнего года, то есть пару лет спустя, администрация Владимира решила узнать мнение горожан насчет использования данного участка (хотя, вроде бы, всё решено).

Чтобы народ «правильно» отреагировал на очередную точечную застройку, да еще и в центре города, мэрия дала утешительную информацию: застройщик получит участок только через аукцион, высота новостройки ограничена – не более 15 метров, а строить дозволяется с применением традиционных строительных и отделочных материалов.

Окончательный вариант проекта должен быть рассмотрен и одобрен градостроительным советом с участием экспертного сообщества.

Для голосования владимирцам предлагается три формы ответа: «Я поддерживаю реализацию данного проекта», «Против (предложения и возражения направляйте на e-mail: remdor@vladimir-city.ru)» и «Мне безразлично, что здесь построят».

Пока из проголосовавших 19 выступили «за», 7 – «против», ещё двум планы по застройке Студёной горы оказались «по барабану».

Любопытно, что в проекте, представленном мэрией, будущая многоэтажка с видом на Золотые ворота покрашена в желто-бежевый цвет, имеет 4 этажа и стоит поодаль от остановки общественного транспорта.

А на конкурсе архитекторов, недавно проходившем во Владимире, был выставлен другой проект: здание в 5 этажей, розово-белого цвета, стоящее вплотную к остановке – как раз на площадке, выходящей на развилку Студеной горы, Дворянской и Гражданской.