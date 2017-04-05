В КГТА выбрали нового старого ректора

В Ковровской государственной технологической академии прошли выборы ректора. Напомним, что до финальной стадии избирательной кампании дошли два кандидата: исполняющая обязанности ректора академии Елена Лаврищева и проректор по учебной работе и развитию вуза Юлия Смольянинова. Изначально их было четыре, но двое не прошли согласование в Министерстве образования и науки РФ, что является обязательным условием при процедуре избрания ректора.

Как сообщается на сайте администрации города Коврова, в выборной конференции приняли участие 132 представителей вуза: преподаватели и студенты. Сначала кандидаты изложили основные тезисы свои программ по развитию вуза и ответили на вопросы коллег. Затем в их поддержку выступили сотрудники вуза и приглашенные гости. В частности “за” Елену Лаврищеву агитировали замгубернатора области по социальным вопросам Михаил Колков, глава Коврова Анатолий Зотов, председатель горсовета Ирина Зотова и руководители крупнейших предприятий города оружейников. Они выразили уверенность, что благодаря Елене Лаврищевой КГТА будет динамично развиваться и останется надежной базой подготовки высококвалифицированных специалистов.

В поддержку Юлии Смольяниновой выступили представители профессорско-преподавательского состава КГТА.

По итогам тайного голосования за Елену Лаврищеву было отдано 99 голосов (75%), за Юлию Смольянинову – 26 голосов (19,7%), недействительными оказались 7 бюллетеней (5,3%). Таким образом, Елена Лаврищева была избрана ректором КГТА на ближайшие пять лет. В настоящее время вуз готовит документы, необходимые для предоставления в Министерство образования и науки РФ для утверждения ее в должности.

Елена Лаврищева родилась в Тульской области, получила высшее образование в Тульском политехническом институте. В Ковров попала в 1983 году по распределению. В течение 10 лет работала инженером на заводе имени Дегтярева. В 1993 году пришла в КГТА. Прошла трудовой путь от программиста до заведующей кафедрой. В 2000 году защитила кандидатскую диссертацию в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики, в 2009-ом прошла стажировку в Финляндии и Швеции, в 2010 году после обучения в докторантуре ИвГУ получила ученую степень доктора экономических наук. С июня 2015-го занимала должность исполняющей обязанности ректора КГТА.

Фото: с официальной страницы КГТА в Facebook