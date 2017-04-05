Концерт в двух отделениях с чайным антрактом

Фестиваль приурочен к 10-летию Татарской творческой студии «МИРАС».
Познакомиться ближе с историческим наследием татарского народа гостям фестиваля помогут мастер-классы, выставки, традиционное чаепитие с блюдами национальной кухни и праздничный концерт.
Программа фестиваля
6 апреля в 18-00
Праздничное открытие фестиваля и тематических выставочных экспозиций во Владимирской областной научной библиотеке им. М. Горького (ул. Дзержинского, д.3), подробности по тел. 8(915)750-44-25.
7 апреля в 18-00
Мастер-класс по национальной татарской кухне. Профессиональный повар из Казани приготовит несколько национальных блюд и ответит на вопросы. Завершится мастер-класс дегустацией и чаепитием с национальной выпечкой. Участие бесплатное – прием заявок по тел. 8(915)750-44-25.
9 апреля в 15-00
Праздничный концерт фестиваля в “Доме культуры молодёжи” (ул. Мира, 55). Главным подарком для всех гостей станут выступления мастеров искусств Республики Татарстан (РТ):
– Инструментального ансамбля «MiraS» (г. Казань)
(художественный руководитель – Рөстәм Рахматуллин),
– Заслуженного артиста РТ Айдара Габдинова,
– Заслуженной артистки РТ Чулпан Ахметзяновой,
– Заслуженного артиста РТ Марселя Вагизова и Татарской творческой студии “МИРАС” (г. Владимир).
В фойе будут работать выставки-продажи татарского быта, костюма, литературы и кулинарии. Концерт в 2-х отделениях с чайным антрактом. Телефон для справок: 8(915)750-44-25. Билеты можно приобрести во Владимирской мечети (8(904)252-54-63) и кассе ДКМ (тел. 53-45-53).
Организаторы проекта – Татарский национально-культурный центр «Бяхет», Владимирская региональная общественная молодежная организация народов восточной культуры «Бяхет», Татарская община Владимирской области, при поддержке Правительства Республики Татарстан, Исполкома Всемирного конгресса татар и администрации Владимирской области.
Фото: http://vibirai.ru/image/1229176.jpg
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