Концерт в двух отделениях с чайным антрактом

Фестиваль приурочен к 10-летию Татарской творческой студии «МИРАС».

Познакомиться ближе с историческим наследием татарского народа гостям фестиваля помогут мастер-классы, выставки, традиционное чаепитие с блюдами национальной кухни и праздничный концерт.

Программа фестиваля

6 апреля в 18-00

Праздничное открытие фестиваля и тематических выставочных экспозиций во Владимирской областной научной библиотеке им. М. Горького (ул. Дзержинского, д.3), подробности по тел. 8(915)750-44-25.

7 апреля в 18-00

Мастер-класс по национальной татарской кухне. Профессиональный повар из Казани приготовит несколько национальных блюд и ответит на вопросы. Завершится мастер-класс дегустацией и чаепитием с национальной выпечкой. Участие бесплатное – прием заявок по тел. 8(915)750-44-25.

9 апреля в 15-00

Праздничный концерт фестиваля в “Доме культуры молодёжи” (ул. Мира, 55). Главным подарком для всех гостей станут выступления мастеров искусств Республики Татарстан (РТ):

– Инструментального ансамбля «MiraS» (г. Казань)

(художественный руководитель – Рөстәм Рахматуллин),

– Заслуженного артиста РТ Айдара Габдинова,

– Заслуженной артистки РТ Чулпан Ахметзяновой,

– Заслуженного артиста РТ Марселя Вагизова и Татарской творческой студии “МИРАС” (г. Владимир).

В фойе будут работать выставки-продажи татарского быта, костюма, литературы и кулинарии. Концерт в 2-х отделениях с чайным антрактом. Телефон для справок: 8(915)750-44-25. Билеты можно приобрести во Владимирской мечети (8(904)252-54-63) и кассе ДКМ (тел. 53-45-53).

Организаторы проекта – Татарский национально-культурный центр «Бяхет», Владимирская региональная общественная молодежная организация народов восточной культуры «Бяхет», Татарская община Владимирской области, при поддержке Правительства Республики Татарстан, Исполкома Всемирного конгресса татар и администрации Владимирской области.

Фото: http://vibirai.ru/image/1229176.jpg