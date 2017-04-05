Новые предложения включают безлимитный интернет-трафик в соцсетях и мессенджерах, а также бесплатные звонки на номера Tele2, которые не уменьшают пакет минут.

На смену пакетным тарифам линейки «Черный» приходит совершенно новый продукт Tele2, с другой архитектурой и наполнением. Название линейки тарифов «Мой» отражает близость интересам абонента: «Мой Tele2», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Мой разговор». Неизменными остаются принципы тарифообразования оператора, на которых также построены новые предложения: максимальная простота, честность, отсутствие скрытых условий и выгодная цена.

Тарифная линейка «Мой» имеет ряд важных и новых для абонента преимуществ: оператор сделал бесплатными звонки на Tele2 внутри региона и по всей России и теперь они не расходуют пакет минут. Также в тарифах предусмотрен безлимитный трафик наиболее популярных социальных сетях (Facebook, VK, OK) и мессенджерах (WhatsApp и Viber). В поездках по стране интернет тарифицируется, как в домашнем регионе, а все входящие звонки бесплатны. На всех тарифах линейки «Мой» остатки неиспользованных в текущем месяце минут, SMS и гигабайтов переносятся на следующий период. Также оператор не ограничивает абонентов в использовании торрентов и позволяет «раздавать» интернет с мобильного телефона на другие устройства.

Флагманским предложением оператора стал тариф «Мой Tele2». Это сбалансированный универсальный продукт с посуточной абонентской платой и всеми преимуществами новой линейки. Например, для клиентов компании во Владимирском регионе его цена составляет 7 рублей в сутки. Тариф включает 5 Гб интернет-трафика и бесплатные звонки абонентам Tele2 по всей России. Стоимость вызовов на номера других операторов и городские телефоны Владимирской области составляет 1 рубль за минуту.

«Мой онлайн» подойдет активным пользователям интернета. За плату 299 рублей в месяц клиенты оператора получат 5 Гб трафика и 300 минут на все номера России. «Мой онлайн+» − это классический «тяжелый» тариф, который за плату 499 рублей в месяц включает 7 Гб трафика и пакет из 600 минут на все номера России. Звонки на номера Tele2 на этих тарифах бесплатны и не расходуют основной пакет минут.

Тариф «Мой разговор» разработан специально для тех, кому важен пакет минут и не нужен безлимитный доступ к соцсетям и мессенджерам. При этом «Мой разговор» предусматривает пакет интернета для комфортного пользования услугами передачи данных.

Новую тарифную линейку во всех регионах присутствия Tele2 внедряет с 3 апреля 2017 года. С момента ее запуска в каждом регионе все тарифы «Черный» закрыты для новых подключений и переходов.

Андрей Патока, заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов:

«Предыдущая тарифная линейка Tele2 действовала с 2014 года. С тех пор компания получила статус полноценного федерального оператора и стала оказывать широкий набор современных услуг. Мы видим, как стремительно растет доля пакетных тарифов в нашей базе: в 2016 году этот показатель увеличился более чем на 120%. В начале 2017 года мы представили коммуникационную концепцию «Другие правила» и пообещали регулярно выпускать на рынок отличные от конкурентов продукты, активно выступая за права абонентов и против навязанных ограничений. В подтверждение своих слов мы внедряем новую тарифную линейку, где каждое предложение ориентировано на определенный сегмент пользователей и сфокусировано на удовлетворении их потребностей».