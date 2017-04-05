Владимирские автобусы оставят на “Щелчке”

О грядущей реконструкции Щелковского автовокзала мы писали почти месяц назад. С 24 апреля центральный вокзал столицы закроется на ремонт до конца 2019 года. Планировалось, что пригородные автобусы будут отправляться с автостанции, которую временно оборудуют вблизи здания закрывшегося автовокзала, а междугородние и международные маршруты переведут на другие автостанции Москвы.

И вот стало известно, что автобусы, следующие во Владимирскую область, с 25 апреля будут отправляться, как и пригородные, от автостанции “Центральная”. Временная автостанция будет расположена под дорожной эстакадой на Щелковском шоссе в шаговой доступности от станции метро “Щелковская”. С нее автобусы поедут не только во Владимир, но и в Ковров, Вязники, Гусь-Хрустальный, Киржач, Кольчугино, Муром, Юрьев-Польский.

Фото: https://img.gazeta.ru/files3/17/4933017/utovogzal-pic668-668×444-74597.jpg