Во Владимире будут торговать мороженым с велосипедов

На сайте мэрии Владимира опубликована информация об аукционах на размещение нестационарных торговых объектов в городе. Через процедуру торгов теперь проходят даже те, кто хочет торговать на муниципальной земле мороженым и безалкогольными напитками. Специально для них власти сделали адресную нарезку.
Так, начальная цена аренды места в районе пешеходной зоны на Георгиевской составляет 6 тысяч 331 рубль. Договор на клочок земли площадью 6 квадратных метров будет действовать с 1 мая по 31 сентября.
За аренду 12 квадратных метров на пляже на озере Глубоком просят уже 7,6 тысяч рублей.
Требования к участникам довольно жёсткие. Торговать можно только с передвижной тележки, морозильный ларь должен быть оформлен декоративными панно с видами архитектурных объектов города.
Защитный зонт сверху тележки – исключительно одноцветный. Обязательны урна, информационная вывеска, прейскурант цен.
Работникам, продающим мороженое, необходимо иметь медкнижки, трудовые договора, бейджики и форму.
Фото: http://777pics.ru/images/178704_morozhenschik.jpg
Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter.