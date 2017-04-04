Во Владимире будут торговать мороженым с велосипедов

На сайте мэрии Владимира опубликована информация об аукционах на размещение нестационарных торговых объектов в городе. Через процедуру торгов теперь проходят даже те, кто хочет торговать на муниципальной земле мороженым и безалкогольными напитками. Специально для них власти сделали адресную нарезку.

Так, начальная цена аренды места в районе пешеходной зоны на Георгиевской составляет 6 тысяч 331 рубль. Договор на клочок земли площадью 6 квадратных метров будет действовать с 1 мая по 31 сентября.

За аренду 12 квадратных метров на пляже на озере Глубоком просят уже 7,6 тысяч рублей.

Требования к участникам довольно жёсткие. Торговать можно только с передвижной тележки, морозильный ларь должен быть оформлен декоративными панно с видами архитектурных объектов города.

Защитный зонт сверху тележки – исключительно одноцветный. Обязательны урна, информационная вывеска, прейскурант цен.

Работникам, продающим мороженое, необходимо иметь медкнижки, трудовые договора, бейджики и форму.

Фото: http://777pics.ru/images/178704_morozhenschik.jpg