Воспитанники Лухтоновской школы-интерната поборются за путёвку в Лондон

Футбольные команды Лухтоновской школы-интерната Владимирской области прошли отборочный этап всероссийского турнира по мини-футболу среди воспитанников детских домов «Будущее зависит от тебя».

14 0
14 0

Теперь ребятам предстоит сыграть в следующем туре, который стартует завтра, 5 апреля на площадке спортивного комплекса «Новое поколение» в Туле. В соревнованиях примут участие шесть сильнейших команд из Владимирского, Орловского и Тульского регионов. Победитель этапа отправится в Сочи, где определится лучшая футбольная команда всероссийского турнира.

«Спортсмены из Центрального филиала всегда достойно выступают на соревнованиях. Так, в 2016 году команда «Сокол» из Негинского детского дома Брянской области выиграла соревнования «Будущее зависит от тебя» и побывала в Лондоне, где ребята встретились с игроками «Арсенала». Мы желаем всем участникам удачи. И пусть победит сильнейший!» — говорит директор по связям с общественностью Центрального филиала компании «МегаФон» Юлия Данилова.

Фото: https://polit74.ru/lenta/index.php?PAGEN_15=7&PAGEN_13=12&PAGEN_1=34

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы