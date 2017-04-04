Воспитанники Лухтоновской школы-интерната поборются за путёвку в Лондон

Теперь ребятам предстоит сыграть в следующем туре, который стартует завтра, 5 апреля на площадке спортивного комплекса «Новое поколение» в Туле. В соревнованиях примут участие шесть сильнейших команд из Владимирского, Орловского и Тульского регионов. Победитель этапа отправится в Сочи, где определится лучшая футбольная команда всероссийского турнира.

«Спортсмены из Центрального филиала всегда достойно выступают на соревнованиях. Так, в 2016 году команда «Сокол» из Негинского детского дома Брянской области выиграла соревнования «Будущее зависит от тебя» и побывала в Лондоне, где ребята встретились с игроками «Арсенала». Мы желаем всем участникам удачи. И пусть победит сильнейший!» — говорит директор по связям с общественностью Центрального филиала компании «МегаФон» Юлия Данилова.

Фото: https://polit74.ru/lenta/index.php?PAGEN_15=7&PAGEN_13=12&PAGEN_1=34