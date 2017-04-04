Владимирские спасатели участвовали в ликвидации крупного пожара в Иваново

Накануне в 11 часов 15 минут в Иваново произошёл крупный пожар в производственном здании, расположенном по адресу улица 23-я линия, дом №13. В здании находился цех по производству перчаток.

На место пожара незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения ивановского гарнизона. Пожару был присвоен повышенный ранг, его площадь составила 400 кв.м.

В 14.47 открытое горение было ликвидировано. В ходе тушения из здания было спасено 89 человек.

В 15:30 на помощь для расчистки завалов была направлена аэромобильная группировка специализированной пожарной части Владимирской области. В её составе – 82 человека личного состава и 6 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в горящем здании обрушились межэтажные перекрытия на площади 300 квадратных метров. К несчастью, не обошлось без жертв. Погибли сотрудники звена газодымозащитной службы пожарно-спасательной части №1 города Иваново старший лейтенант внутренней службы Александр Кубышин и старший сержант внутренней службы Артём Мусекаев.

Сотрудники МЧС России по Владимирской области скорбят по погибшим и выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким.

Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

Фото: http://33.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/5071037/