Заведующая детским садом привлечена к административной ответственности

Заведующая МБДОУ Детского сада № 3 «Теремок» привлечена к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей

23 0
23 0

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России  рассмотрел  дело возбужденное постановлением  заместителя прокурора Селивановского района советника юстиции в отношении должностного лица  – заведующей МБДОУ Детского сада № 3 «Теремок»  по признакам нарушения подпункта «б»  пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ.

Прокуратурой Селивановского района проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в деятельности МБДОУ Детского сада № 3 «Теремок», в которой было установлено, что в нарушение требований подпункта «б»  пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок вносились изменения цены контракта.

Заместитель руководителя  Владимирского УФАС России установил в действиях должностного лица состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4 статьи 7.32 КоАП.

Рассмотрев материалы дела,  заместитель руководителя Владимирского УФАС  России  признал  заведующую МБДОУ Детского сада № 3 «Теремок» виновной в совершении административного правонарушения и привлек  к административной ответственности  в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей  в доход бюджета.

 

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы