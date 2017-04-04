Заведующая детским садом привлечена к административной ответственности

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело возбужденное постановлением заместителя прокурора Селивановского района советника юстиции в отношении должностного лица – заведующей МБДОУ Детского сада № 3 «Теремок» по признакам нарушения подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ.

Прокуратурой Селивановского района проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в деятельности МБДОУ Детского сада № 3 «Теремок», в которой было установлено, что в нарушение требований подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок вносились изменения цены контракта.

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России установил в действиях должностного лица состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4 статьи 7.32 КоАП.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал заведующую МБДОУ Детского сада № 3 «Теремок» виновной в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей в доход бюджета.