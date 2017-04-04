31 марта 2017 Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «ПРОФЭКСПЕРТ» на действия комиссии при проведении запроса котировок на оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог в городе Владимире.

Заявитель жалобы указывает, что в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок заявка ООО «ПРОФЭКСПЕРТ» отклонена от участия в запросе котировок. Основанием к вышеназванному явилось несоответствие заявки ч. 7 ст. 78; п.2 ч.1 ст.73 Закону о контрактной системе в сфере закупок; в заявке участника закупки отсутствует ИНН коллегиального исполнительного органа.

С данным решением Общество не согласно так как, заявка ООО «ПРОФЭКСПЕРТ» содержала всю информацию предусмотренную формой котировочной заявки, в том числе и ИНН коллегиального исполнительного органа.

Представитель уполномоченного органа на заседании комиссии пояснил, что причиной отклонения заявки ООО «ПРОФЭКСПЕРТ» явилось не указание в заявке участника закупки сведений об идентификационном номере лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа.

Заказчик подержал позицию уполномоченного органа.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС решила, признать жалобу ООО «ПРОФЭКСПЕРТ», по доводам указанных в ней, необоснованной.