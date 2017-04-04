Под Максимовкой околачивали груши

В регионе продолжаются мероприятия по выявлению запрещенной к ввозу в Россию сельскохозяйственной продукции

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Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, его сотрудники совместно с доблестными работниками Транспортной прокуратуры на складе индивидуального предпринимателя в Муроме выявили запрещенные к ввозу на территорию нашей страны фрукты и овощи.

Продукция была изъята из оборота и уничтожена на  Муромском полигоне ТБО рядом с деревней Максимовка. На этот раз под гусеницами трактора оказались 264 кг груш из Польши и 30 кг турецких томатов.

Кстати, недавно в интервью «Российской газете» руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт объяснил, почему практика уничтожения «санкционки», вызывающая неоднозначное отношение россиян, все ещё продолжается

– Конечно, продукцию уничтожать не самый хороший способ, – ответил чиновник. – Но вы должны понять, что государство это делает для того, чтобы такие нарушения не повторялись. Это единственный способ прекратить поставки таких товаров в нашу страну. Если не уничтожать, а попытаться распределять ее, тогда придется посадить еще 20 чиновников, которые начнут распределять эту продукцию и породят новые коррупционные схемы.

Фото: https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/3/4/5969438.jpg

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