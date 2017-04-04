Во Владимире родителей послали по адресам

На сайте мэрии областного центра опубликован документ, в котором указан полный перечень дошкольных учреждений и закрепленных за ними территорий. Впервые похожий документ был принят в 2016-м, но теперь он скорректирован и дополнен.

Ко многим садикам добавились новые территории. К примеру, к ДОУ № 17 добавились дома на Фатьянова, к садику № 12 – дома на Нижней и Верхней Дуброве.

Соседние дома порой могут относиться к разным детским садам. Далеко не все дошкольные учреждения находятся в шаговой доступности, например, жителям Кирова, Кулибина и Асаткина придется добираться до садика № 21 на автобусе около 15 минут.

Во Владимире работает 89 дошкольных учреждений. Самые новые – корпус садика № 7, построенный в прошлом году, и садик № 68, в котором реконструкция завершена в 2015-м. В прошлом году детские сады Владимира приняли 5400 детей, еще свыше 200 малышей в возрасте 1,5-2 лет дожидаются своей очереди. Их оформят в этом году, набор уже идет. В мае начнут выдавать первые путевки.

Перспективы на развитие сети дошкольных учреждений пока небольшие. В этом году планируют открыть садик в Юрьевце на 190 мест, но частник, за счет которого он и строится, обещает сделать это уже на протяжении трех лет.

По вопросам комплектования в детские сады Владимира можно обращаться по телефонам: 33-59-12 и 53-17-26.

Фото: http://www.smolgazeta.ru/uploads/posts/ 2014-04/1397207317_detskij-sadik.jpg