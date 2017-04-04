Во Владимирской области учёные наблюдают миграцию птиц

Сотрудники отдела науки производят наблюдения за ходом миграции птиц в национальном парке «Мещёрский».

Водно-болотные угодья парка – важное место гнездования птиц и их массового скопления во время пролета. В настоящее время изучается численность и видовой состав стай птиц на исследуемой территории.

В данный период времени можно наблюдать стаи, образованные сотнями уток и лысух (водоплавающая птица семейства пастушковых). Встречаются чайки и серые цапли.

Большинство птиц полетят дальше, а какая-то часть останется на гнездование во Владимирской области. В зарослях тростника сейчас можно услышать басовитый голос большой выпи.

В густых ветвях ивняка шныряют маленькие птички камышовые овсянки. Из редких птиц можно наблюдать пролетных особей орланов-белохвостов.

Фотографии птиц Елены Валовой