Деловые люди придут к людям с «делами»

Прием будет вестись с 10 до 18 часов. Во Владимире он пройдёт в здании областной прокуратуры по адресу Октябрьский проспект, 9. А на местах предпринимателей выслушают во всех городских, районных и межрайонных прокуратурах.

Напомним, что Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка издал распоряжение о проведении в органах прокуратуры Всероссийского дня приема предпринимателей.

Согласно это документу прием будет проводиться, начиная с апреля 2017 года в рабочее время в первый вторник каждого месяца сотрудниками всех структурных подразделений прокуратуры России – от Генеральной прокуратуры РФ до прокуратур городского и районного звена.

«Прокуроры ориентированы на максимально оперативное реагирование на нарушения прав представителей бизнес-сообщества и незамедлительное их пресечение с помощью всего арсенала мер прокурорского реагирования» – заверила деловых людей областная прокуратура.

Фото: http://sevproc.ru/assets/images/news/2015/03/7.jpg