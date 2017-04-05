Как сохранить крышу над головой и деньги в кошельке?

Особенно мы рискуем, когда оставляем дом или квартиру без присмотра на длительное время в период отпусков или поездок за город. Мы попросили страховщиков рассказать о самых частных причинах обращений граждан и страховых программах, которые помогут защитить семейный бюджет от крупных непредвиденных расходов в таких ситуаций.

Основные причины выплат в рамках страхового полиса «Привет, сосед!» от ВТБ Страхование на территории РФ

Изотова Ирина Борисовна, директор филиала ООО СК «ВТБ Страхование» во Владимире:

Нам повезло, что в нашем кластере, а я сейчас говорю о Владимирской, Рязанской и Ивановской областях, стихийные бедствия случаются крайне редко. Поэтом здесь лидируют все-таки случаи повреждения имущества жидкостью. На втором месте, конечно, пожар – около 10%. Но именно пожары наносят самый большой ущерб. Хорошо, что на такой случай всегда можно купить страховку, но главное, чтобы никто не пострадал! Кстати, нередко и наши клиенты сами становятся виновниками «потопа» или пожара. Поэтому всегда включайте гражданскую ответственность в договор страхования. Это практически не повлияет на стоимость страхового полиса, но поможет сэкономить большие суммы денег и не испортить отношения с соседями.

Страховые случаи в 2016 году во Владимирской, Ивановской и Рязанской областях

Реальные истории клиентов

Почему баня сгорела?

Для одного из клиентов ВТБ Страхование поход в баню чуть было не закончился трагедией. Буквально через 2 часа после того, как печь была затоплена, сработали пожарные датчики. Наш клиент тут же вызвал пожарную команду. К сожалению, и баня, и находящееся в ней имущество были полностью уничтожены. Хорошо, что клиент оформил полис «ПреИмущество для дома», страховая компания полностью возместила ущерб в размере 2 млн рублей.

Потоп в масштабах одного дома

В одном из домов во Владимире ливневая канализация не справилась с потоком воды. Дождь шел, не переставая, почти три дня. В результате был затоплен чердак, шахта лифта и квартира клиента ВТБ Страхование, которая была застрахована по программе «Привет, сосед!». И хотя пострадала небольшая часть квартиры, но из-за дорогого ремонта ущерб был оценен в 296 000 рублей, который полностью возместила страховая компания.

Ликбез по страхованию имущества

«Привет, сосед!» – одна из самых популярных программ страхования жилья.Это коробочный продукт, который уже включает в себя самые вероятные риски и продается по фиксированной цене. Кстати, этот продукт имеет достаточно широкий ценовой диапазон. Стоимость страхового полиса начинается от 799 рублей. Цена зависит от выбранного вами набора рисков и величины страхового покрытия. Купить такую страховку можно в отделениях банков – партнеров ВТБ Страхование, а также в крупных розничных сетях. Ещё одно преимущество – для покупки страховки не нужно предъявлять документы и проводить осмотр имущества. Такая «коробка» может стать хорошим подарком для друзей и близких. Срок действия страхового полиса – 1 год.

«ПреИмущество для квартиры/дома» – отличный выбор для надежной защиты жилья. Застраховать частный дом и строения на участке можно в офисе страховой компании. Что касается страхования квартиры, ехать в офис компании и заключать классический договор страхования имеет смысл, только если вы хотите застраховать имущество на сумму свыше миллиона рублей – тогда для этого потребуется осмотр и оформление определенных документов. При желании можно дополнительно застраховаться на случай появления дополнительных расходов на проживание в гостинице во время ликвидации последствия страхового случая и на уборку помещения, на случай разлива жидкости из бытовой техники и выхода из строя электроприборов при перепадах напряжения. Полис «ПреИмущество для квартиры» можно купить и на сайте ВТБ Страхование. Этот полис обладает широким страховым покрытием, позволяет выбрать необходимые опции и в режиме онлайн рассчитать стоимость страхового пакета на целый год. Для покупки полиса «ПреИмущество для квартиры» на сайте не нужно проводить осмотр. Кроме того, по данному продукту возможна рассрочка платежа.

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