Автор Спасского холма и парка на Мира получил «Вдохновение»

В этом году в конкурсе приняли участие 21 проектное бюро. Работы архитекторов поделили на 13 различных номинаций. В копилке реализованных проектов больше всего победителей: торгово-офисные центры на Большой Нижегородской и Егорова (организации «Монострой» и «Лиерна»), отель «Медный двор» в Суздале («АС-Студия»), жилой дом со встроенными помещениями на Никитской («Владимирреставрация).

Первое место в номинации территориального планирования досталось Лыбедской магистрали и «Владимиргражданпроекту». Проект нового участка магистрали от площади Фрунзе до Садовой площади еще только предстоит реализовать.

В номинации лучших проектов многоквартирных домов первое и третье место присудили проектному бюро «MIR Architects» за дома на Нижней Дуброве и Сакко и Ванцетти. Второе же место досталось «Владимиргражданпроекту», за проект многоэтажки во Фрязино.

Отдельная номинация создана для проектов спортивных учреждений. На первом месте оказался стадион «Спартак» в Суздале и его авторы «АС-Студия», на втором – конноспортивная школа» во Владимире «Владимиргражданпроекта», на третьем – капремонт стадиона «Марфино» в Мытищах.

Лучшей студенческой работой стал проект ж/д вокзала в селе Суворотское будущей высокоскоростной магистрали.

Главный приз – архитектурную премию «Вдохновение» – вручили директору архитектурно-проектной мастерской «MIR.Architects» Павлу Миряшеву за активное участие в архитектурной жизни города Владимира.

Проектное бюро успешно работает во Владимире с 2011 года – проектирует новые здания и реконструирует существующие, выполняет градостроительную документацию. Во Владимире эта компания довольно известна. Она, к примеру, проектировала комплекс Спасского холма, благоустройство Казанского родника, а также новые дома в микрорайонах Пиганово, Сновицы-Веризино, Коммунар, на улицах Северной и Ставровской, на проспекте Ленина.

«MIR.Architects» сделал предпроектную работу набережной на реке Клязьма на противоположной от железной дороге стороне. Был автором проекта парка в заброшенных садах на Мира, который после расторжения договора аренды властей с инвестором не будет реализован.