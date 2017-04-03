Пел в Харькове. Мучился в Киеве. А помянут его в Ковровском районе

Музей «Усадьба двух генералов» в селе Павловское посетили члены владимирского камерного хора «Распев» Владимир Коротков, Людмила Куксина, Игорь Эйгель и член Союза композиторов России Елена Коншина.

Павловское косвенно связано с биографией выдающегося композитора, регента и музыканта второй половины XVIII столетия Артемия Веделя – автора многоголосной церковной музыки (всего до нас дошло около 80 написанных им музыкальных произведений). Его высоко ценил знаменитый композитор Дмитрий Бортнянский – создатель классического типа русского хорового концерта.

Так сложилось, что создавший усадьбу в Павловском генерал-поручик Андрей Леванидов сыграл большую роль в жизни Артемия Веделя. Сын киевского мещанина, выпускник Киево-Могилянской академии, уже получивший известность в качестве регента, музыканта и певца, 26-летний Ведель в начале 1794 года возглавил музыкальную капеллу генерала Леванидова при штабе Украинского пехотного корпуса и одновременно – хор солдатских детей.

Генерал Леванидов очень ценил Веделя, зачислил его в штат своего штаба, где всего за два с половиной года тот получил чин армейского капитана, дававший тогда права потомственного дворянства. После назначения в марте 1796 года генерала Леванидова харьковским наместником и генерал-губернатором, Ведель перебрался вместе со своим покровителем в Харьков.

Там он организовал новый наместнический хор и оркестр, преподавал пение и музыку в Казенном училище при Харьковском коллегиуме. Во время службы при Леванидове Ведель написал 6 концертов, в том числе «Воскресни, Боже» и «Услыши, Господи, глас мой».

В декабре 1796-го новый император Павел I назначил Леванидова шефом Северского драгунского полка. После того, как генерал покинул Харьков, Ведель вскоре оказался не у дел. Летом 1798-го он вернулся к отцу в Киев и в следующем году стал послушником Киево-Печерской лавры.

Но вскоре по доносу его обвинили в предсказании убийства Павла I. Он был объявлен сумасшедшим и отправлен в заточение, где пробыл почти до самой кончины в июле 1808 года в Киеве (на тот период ему был лишь 41 год).

Таким образом, служба при Андрее Леванидове оказалась для композитора лучшей порой его недолгой жизни. Поэтому владимирские любители творчества Артемия Веделя и приехали в Павловское познакомиться с леванидовской усадьбой.

В процессе общения родилась идея провести летом в Павловском концерт духовной музыки с исполнением произведений Артемия Веделя. В 2017 году исполняется 250 лет со дня рождения композитора, поэтому подобный концерт вдвойне мог бы стать данью памяти этому человеку огромного таланта и трагической судьбы.