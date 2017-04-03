Подполковник отправлял в поездки «мёртвые души»

Следственные органы СК РФ по Владимирской области возбудили уголовное дело в отношении экс-заместителя начальника «Центра инженерно-технического обеспечения и вооружения» УФСИН России по Владимирской области.

Подполковник внутренней службы подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (хищение вверенного имущества).

Следствие установило, что подозреваемый, в полномочия которого входила подготовка документов для служебных командировок подчиненных, оформлял их на большее количество лиц. В свою очередь сотрудники, которые на бумаге отправлялись в командировки в исправительные учреждения региона, а на деле никуда не выезжали, отдавали перечисленные деньги своему руководителю.

Таким образом подполковник присвоил себе за четыре месяца 2016 года около 90 тысяч бюджетных рублей.

После возбуждения уголовного дела подозреваемый был незамедлительно уволен из ведомства. Расследование уголовного дела при сопровождении оперативных служб УФСИН и УМВД продолжается.

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