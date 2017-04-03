Все идет по плану!

Почему бы не начать понедельник с хороших новостей? У меня все получается! Во-первых, за месяц я сбросила 1,8 килограммов. Может быть, это не так много и с помощью более интенсивных ограничений мне удалось бы добиться большего. Но с другой стороны, вес ушел легко – без чувства голода и даже (почти)) без угрызений совести по поводу нарушений диеты и режима. Я надеюсь, теперь эти килограммы не вернутся! А еще я привыкла и полюбила вечерние прогулки пешком (и еще бы мне так же полюбить ранние подъемы и утренние упражнения!) Научилась готовить несколько низкокалорийных, но вкусных блюд. И, кстати, за весь этот месяц не заболела даже легкой простудой!