Эстонцы покажут владимирцам заблудившегося в лесу депутата

Завтра во Владимире откроется фестиваль эстонского кино. Про эстонский кинематограф никто ничего не знал даже во времена СССР, когда свое кино делали все союзные республики, и некоторые – например, Одесская киностудия – более чем успешно. Даже в эти хлебные времена «Таллинфильм» отметился в народной памяти разве что фантастическими лентами «Отель «У погибшего альпиниста» по роману Стругацких и «Дознание пилота Пиркса» по Лему. Восполнить пробелмы можно на фестивале, который пройдет к городском киноклубе «Политехник».

4 апреля в 17.30 директор института кино Эстонии Эдит Сепп расскажет об эстонском кино, после чего будет показан фильм «Георг». Это рассказ от лица женщины, которая более 20 лет была женой певца Георга Отса, подарила ему двоих детей, положила к ногам свою карьеру и… стала не нужна. Аста рассказывает о трудной судьбе, в которой было место для любви и творчества, для славы и борьбы со смертью.

5 апреля в полдень состоится показ фильма «Живые картинки» режиссера Харди Волмера: история жизни двух эстонцев – Хельми и Джулиуса – с момента их рождения в начале века в таллинском доме балтийских немцев и до финала их жизни, который пришелся на конец века уже в новой Эстонии. В эти бурные годы дом превращался то в революционный музей, то в салон для немцев, то в рабочую коммуну. Неизменными оставались лишь кинозал, в котором проецировались на экран живые картинки, и любовь Джулиуса к Хельми.

В тот же день в 16.00 зрители увидят дебютную картину Тоомаса Хуссара «По грибы». Фильм рассказывает о высокопоставленном государственном чиновнике, депутате эстонского парламента Ааду Кягу, который решил после нервной предвыборной кампании немного отдохнуть и поехал с женой и другом рок-звездой в лес собирать грибы. Политик почти не знаком с родной природой. Недавний отпуск он провел за казенный счет в Перу.

В абсолютно чужой для себя обстановке незадачливые грибники заблудились и несколько дней боролись с холодом, голодом, неизвестностью, различными страхами и комплексами… Кягу и его спутники хотят выбраться из леса любой ценой. Но в это же время в эстонской прессе разгорается крупный скандал, главным объектом которого становится как раз потерявшийся в лесу депутат…

6 апреля в 10.00 можно будет познакомиться с эстонской анимацией, основные особенности которой, если верить «Википедии» – «нервный, ультрасовременный дизайн, абсурдный, порой диковатый юмор, сложная образность».

В 12.00 покажут «Дочь кладбищенского смотрителя» Кэтрин Лаур: 8-летняя Люcия из маленького эстонского поселка живет нескучной озорной жизнью, во многих аспектах напоминающей жизнь Пеппи Длинныйчулок из одноименной сказки. Отец девочки Кайдо – смотритель местного кладбища, ремонтирующий на досуге старые машины или подрабатывающий в округе строительными работами. Мама Мария год назад потеряла работу в местном сельском магазине и с тех пор пьет и устраивает посиделки с себе подобными. Но вскоре случается весьма неожиданное событие – финские кладбищенские смотрители приглашают своих эстонских коллег в гости – и Кайдо, Мария и Люция попадают таким образом на неделю в Финляндию, где они поселяются у весьма эмансипированной женщины-пастора Сирпы. За эту неделю жизнь всех членов семьи изменится кардинально и бесповоротно…

Завершится фестиваль подростковой драмой «Вишневый табак» – сеанс начнется в 18.00.