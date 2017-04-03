За «Художественный» внесён задаток в полмиллиона

На днях в администрации областного центра официально сообщили, что согласие на участие в аукционе по заключению концессионного соглашения на кинотеатр «Художественный» уже дал один претендент. Что это за инвестор, чиновники не сказали. Тем не менее, о его наличии было объявлено твёрдо.

Значит, можно предположить, что потенциальный концессионер внёс задаток, ведь согласно конкурсной документации, размещенной на сайте мэрии, в срок до 30 марта участник должен был заключить с администрацией соглашение о задатке на сумму 500 тысяч рублей.

Сам же конкурс состоится 19 июля текущего года. Инвестору предстоит большая работа по реконструкции здания кинотеатра на Большой Московской, 13. Хотя кинопоказ необходимо сохранить, никто не мешает концессионеру открыть там торговую лавку и кафе.

Срок концессии – 49 лет, а объем вложений оценен в 50 млн рублей. Напомним, что кинотеатр был официально закрыт в 2008 году. Была предпринята одна попытка сдать кинотеатр в аренду, которая потерпела фиаско.

Фото: http://img-fotki.yandex.ru/get/2714/1037064.14/ 0_6f444_9a95e2c9_XL