«Апельсин» может превратиться в детский технопарк

«Центр творчества «Апельсин» в городе Камешково отметил свое 25-летие. Однако фактически юбилей куда более значим, так как в нынешнем 2017 году исполняется 65 лет со времени образования Камешковского дома пионеров, преемником которого и стала эта организация.

Сегодня юные камешковцы занимаются там настольным теннисом, спортивным туризмом, шахматами и шашками, посещают изостудию и учатся искусству валяния из шерсти, вышиванию бисером и изготовлению сувениров из бересты. В «Апельсине» действует «Академия театра» и военно-патриотический клуб «Казачий Спас», который в 2016 году стал победителем 13-го Международного смотра-конкурса на звание «Лучший казачий спортивный клуб».

Карьеристов, в хорошем смысле этого слова, готовит молодежное объединение «Вектор», в числе задач которого – подготовка потенциального резерва для органов МСУ. В ведении «Апельсина» находится и камешковский загородный детский лагерь «Дружба» на живописном берегу Клязьмы, где ежегодно отдыхают 300 ребят.

Для самых маленьких в «Апельсине» предназначена «Школа раннего развития», где малыши вместе с родителями занимаются в группах «Растишка», «Грамотейка», «Английский для малышей», «Семицветик». Для дошкольников рассматривается возможность внедрения нового курса «Ментальная арифметика» – уникальной методики развития умственных способностей детей от 4 лет, основанной на системе устного счета.

Особо стоит выделить юных туристов, которые проходят подготовку, позволяющую потом воспитанникам продолжить обучение в школе МЧС. Они занимаются пешим, лыжным и водным туризмом и даже на скалодроме на базе камешковской средней школы № 1.

Еще один скалодром и туристическая тропа оборудованы в лагере «Дружба». В минувшем году спортсмены из «Апельсина» стали победителями ХХ «Гонки четырех» в Москве, а в 2017 году камешковская команда «Азимут» под руководством Юрий Балюлина будет представлять Владимирскую область на межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности».

А, пожалуй, самым экзотическим является детское объединение «Штурман», где камешковские школьники под руководством преподавателя Владимирского госуниверситета Алексея Андрианова изучают азы летного дела.

Впрочем, нынешняя круглая дата «Апельсина» – лишь промежуточный этап в его дальнейшем развитии. Уже сейчас для работы «Апельсина» райадминистрацией выделяется дополнительное помещение общей площадью более 100 м2 в Камешково по адресу улица Долбилкина, 5, потому что нынешних помещений не хватает.

Кроме того, как рассказал глава администрации Камешковского района Анатолий Курганский, существуют планы создания на базе нынешнего Центра творчества детского технопарка.

Сейчас прорабатывается проект соглашения с региональным детским технопарком «Кванториум-33» во Владимире, в том числе для внедрения программ по образовательной робототехнике и промышленному дизайну. На перспективу рассматривается возможность строительства нового специального здания для камешковского детского технопарка и подготовки кадров для него на базе ВлГУ имени Столетовых. А, значит, моногород Камешково имеет хорошие шансы получить свой «Кванториум».

Фото автора и с сайта http://21russia.ru/sites/21russia.ru/files/rep032-6.jpeg