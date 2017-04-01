Героев Суздаля узнаем по значку

Мэрия города-музея объявила открытый конкурс на лучший макет нагрудного знака отличия «За заслуги перед городом Суздалем».

До 5 мая 2017 года (включительно) будут рассматривать работы тех, кто решится воплотить на листе формата А4 в цвете свой вариант награды.

Организаторы просят изобразить лицевую и оборотную стороны нагрудного знака отличия, но при этом не допускать внешнее сходство с государственными наградами Российской Федерации, не использовать изображение государственных символов страны, а также «пятиугольную, обтянутую муаровой лентой колодку». Все остальные геометрические формы приветствуются.

Как пояснил «Призыву» глава администрации города Сергей Сахаров, подобной награды для неравнодушных жителей города и не только их раньше не было.

«У нас есть возможность самым уважаемым и достойным людям присвоить звания «Почетный житель города Суздаля». Но решили только этим не ограничивать, и учредить ещё и эту награду. После того, как конкурс пройдет, будет выбран лучший макет и сам знак отличия появится, специальная комиссия рассмотрит претендентов на награждение. Окончательное решение по кандидатурам примет городской Совет народных депутатов», – пояснил он.

Итоги открытого публичного конкурса на лучший дизайн-макет нагрудного знака отличия для заслуженных суздальцев и не только их подведут тоже в мае. Победителю обещана благодарность администрации города и памятный подарок.

фото: rblogger.ru