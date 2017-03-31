Бывший банковский работник попался на «откатах»

Житель Москвы, назначенный регион-33 заместителем управляющего операционным офисом «Владимирский» филиала коммерческого банка, «засветился» в трёх криминальных эпизодах, связанных с коммерческим подкупом.

По версии следствия, в апреле 2013 года мужчину назначили на должность с различными полномочиями, в том числе, организации взаимоотношений с клиентами.

Как сообщает Следственное управление СК РФ, выполняя свою работу, обвиняемый неоднократно проявлял корыстное поведение, ставя клиента банка – местного предпринимателя, в зависимость от собственных решений по открытию кредитных линий и умолчанию перед центральным офисом о нарушении заемщиком договорных обязательств, дающего возможность избежать применения финансовых санкций.

В период с июня 2013 года по октябрь 2014 года обвиняемый получил от заинтересованного клиента 5 миллионов 700 тысяч рублей в качестве «отката» за содействие в получении кредитов и лояльное отношение.

Примечательно, что в одном из случаев при оформлении банковского кредита на обеспечение деятельности предприятия предприниматель в качестве подкупа передал обвиняемому 2 миллиона рублей, вырученные от продажи собственной квартиры в городе Владимире.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде залога. Вину в инкриминируемом деянии он признал в полном объеме.

Фото: http://itd3.mycdn.me/image?id=848828774641&t= 20&plc=WEB&tkn=*GDKX8_I7K-7Zq6gLEh4jNN7JNl4